Mannheim Die AfD erreicht im Politbarometer ihren bisherigen Bestwert. Wäre am Sonntag tatsächlich Bundestagswahl, käme die Partei auf 17 Prozent (+1). Das ermittelte die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen in ihrer Umfrage für diese Zeitung und das ZDF. Keine Veränderung gab es für die CDU/CSU, die erneut mit 31 Prozent rechnen könnte, ebenso unverändert käme die SPD auf 18 Prozent. Die FDP würde weiterhin 8 Prozent erreichen, mit Verlusten käme die Linke jetzt ebenfalls auf 8 Prozent (-1). Die Grünen hätten leichte Einbußen und könnten aktuell mit 14 Prozent (-1) rechnen.

Nach wie vor hätte also eine Große Koalition aus Union und SPD eine knappe Mehrheit im Bundestag, reichen würde es auch für ein Bündnis von Union, FDP und Grünen. Alle anderen zurzeit politisch denkbaren Konstellationen würden eine parlamentarische Mehrheit verfehlen. Weitere Ergebnisse des Politbarometers:

• Das Thema Flüchtlinge, Asyl und Integration ist aus Sicht der Befragten nach wie vor das wichtigste Problem, das wir zurzeit in Deutschland haben (49 Prozent). Der Bereich Rente und Alterssicherung bleibt auf Rang zwei (27 Prozent). Mit Abstand folgen dann die Themen Bildung und Schule (11 Prozent) sowie der Rechtsextremismus, der Rechtspopulismus und die Pegida-Bewegung (9 Prozent).

• Zusammen 52 Prozent der Befragten fühlen sich nach eigenen Angaben im Alter sehr gut bzw. gut finanziell abgesichert, 46 Prozent meinen, sie seien da weniger gut oder überhaupt nicht abgesichert.

• In dieser Woche der Ausschreitungen in Chemnitz geben 76 Prozent der Befragten an, dass Rechtsextreme ihrer Meinung nach eine sehr große bzw. große Gefahr für unsere Demokratie darstellen. 23 Prozent sehen in Rechtsextremen keine so große bzw. gar keine Bedrohung für die Demokratie. Während sich die Anhänger von CDU/CSU (78 Prozent), SPD (91 Prozent), FDP (75 Prozent), Linke (87 Prozent) und Grünen (90 Prozent) hier tendenziell einig sind, sind die AfD-Anhänger ganz anderer Meinung: Von ihnen sehen nur 34 Prozent im Rechtsextremismus eine große Gefahr (nicht so große / keine Gefahr: 65 Prozent).

• Eine Mehrheit von 52 Prozent der Befragten findet, dass Polizei und Behörden insgesamt nicht genug tun, um gegen rechtsextreme Gruppierungen vorzugehen, 41 Prozent halten die Anstrengungen für ausreichend. Sehr unterschiedlich bewerten dies die verschiedenen Parteianhängerschaften: Während in den Reihen der AfD 60 Prozent der Meinung sind, Polizei und Behörden tun gegenüber Rechtsextremen genug, teilen diese Ansicht in den Reihen der anderen Parteien weniger Befragte (Union: 42; SPD: 35; FDP: 43; Linke: 23; Grüne: 30).

• Außerdem wird von einer Mehrheit von 77 Prozent der Befragten auch der unter dem Stichwort „Spurwechsel“ diskutierte Vorschlag gutgeheißen, wonach abgelehnte Asylbewerber, die bis zu einem bestimmten Stichtag nach Deutschland gekommen sind und über gute Deutschkenntnisse sowie einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz verfügen, ein Bleiberecht erhalten sollen. 20 Prozent sprechen sich dagegen aus.