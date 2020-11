Politbarometer: Mehrheit befürwortet Beschränkungen

Mannheim Die Corona-Maßnahmen sorgen weiterhin für viel Diskussionsstoff. Ist der sogenannte Lockdown light richtig? Oder sind die Maßnahmen ungerecht? Die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen hat in ihrem neuen Politbarometer, das für unsere Zeitung und das ZDF erstellt wurde, folgende Meinungen ermittelt:

• Die Maßnahmen

Nur eine knappe Mehrheit der Deutschen geht davon aus, dass der Teil-Lockdown im November den Anstieg der Corona-Infektionszahlen wirksam begrenzt. 55 Prozent der Befragten glauben daran, 43 Prozent nicht. Die derzeit geltenden Einschränkungen finden 58 Prozent der Befragten gerade richtig, 26 Prozent sind für noch weitergehende Maßnahmen, 14 Prozent halten sie für übertrieben.

• Persönliche Belastung

Nur zehn Prozent der 1347 Befragten gaben an, von der Corona-Krise persönlich überhaupt nicht belastet zu sein. Der Rest gab an, „nicht so stark“ (43 Prozent), „stark“ (35 Prozent) oder „sehr stark“ (12 Prozent) belastet zu sein. Finanzielle Sorgen spielen dabei offenbar nicht die Hauptrolle: Lediglich bei 8 Prozent hat sich die wirtschaftliche Situation „sehr stark“ oder „stark“ verschlechtert, bei 19 Prozent „nicht so stark“, 72 Prozent beklagen überhaupt keine finanziellen Beeinträchtigungen.

• Die Proteste

Die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen fanden 86 Prozent der Befragten nicht gut, 12 Prozent befürworten sie. Am geringsten war die Unterstützung bei Anhängern von CDU/CSU (5 Prozent), SPD (7) und Grünen (3). Gut fanden die Proteste 15 Prozent der Linke-Anhänger, 18 Prozent der FDP-Anhänger sowie 54 Prozent der AfD-Anhänger.

• Zukunftsaussichten

Ganz allgemein sind die Deutschen weiterhin sehr optimistisch: So glauben 85 Prozent, dass Deutschland in den nächsten Monaten eher gut durch die Corona-Pandemie kommen wird. Pessimistisch sind nur 13 Prozent.

Die weiteren Ergebnisse des Politbarometers im Überblick:

• Sonntagsfrage

Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, ergäben sich im Vergleich zu vor drei Wochen einige Veränderungen: Die Union käme jetzt auf 37 Prozent (minus 1), die SPD auf 16 Prozent (plus 1), die AfD auf 9 Prozent (unverändert), die FDP auf 5 Prozent (unverändert), die Linke auf 7 Prozent (minus 1) und die Grünen auf 20 Prozent (unverändert). Die anderen Parteien zusammen lägen bei 6 Prozent (plus 1). Damit hätte eine Koalition aus CDU/CSU und Grünen ebenso eine Mehrheit wie eine aus CDU/CSU und SPD. Nicht reichen würde es für Grün/Rot/Rot.

• Wichtigste Themen

Neben der Corona-Krise, die 80 Prozent als das wichtigste Thema ansehen, interessieren die Menschen vor allem die Themen Umwelt/Klimaschutz/Energiewende (13 Prozent), Flüchtlinge/Ausländer/Integration (12) und die Wirtschaftslage (8). Es folgen die Themen Rechte/AfD (6) und Politik(er)verdruss (5). Für jeweils 4 Prozent sind Bildung/Schule, der Zusammenhalt in der Gesellschaft, Rente/Alterssicherung oder USA/Wahlausgang/Trump die wichtigsten Probleme.

• US-Präsidentenwahl

Dass der gewählte US-Präsident Joe Biden seine Sache eher gut machen wird, meinen 90 Prozent (macht er nicht: 4 Prozent). Ähnlich viele (85 Prozent) erwarten, dass sich jetzt die deutsch-amerikanischen Beziehungen verbessern werden, 13 Prozent glauben, dass sich nicht viel ändern wird. Niemand geht von einer Verschlechterung aus.