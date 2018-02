Mannheim Der Abwärtstrend für die SPD hält an, die Union kann sich leicht verbessern. Das sind die Hauptaussagen des neuen Politbarometers, das die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen für diese Zeitung und das ZDF ermittelt hat.

Wenn an diesem Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union im Vergleich zur letzten Befragung auf 33 Prozent (+2), die SPD fällt auf 17 Prozent (-2) und unterschreitet damit nochmals ihr Allzeit-Tief von Anfang Februar. Die AfD würde weiter bei 14 Prozent landen, die FDP käme nach einem leichten Plus auf acht Prozent (+1). Die Linke bliebe mit elf Prozent relativ stark, wogegen die Grünen mit jetzt noch zwölf Prozent (-2) erstmals nach ihrem Aufwärtstrend der letzten Monate wieder Verluste hätten.

Grundsätzlich neue Mehrheiten gäbe es unter diesen Voraussetzungen nicht: Reichen würde es damit wie bisher praktisch nur für Schwarz/Rot oder für eine Jamaika-Koalition.

Die Große Koalition findet bei den SPD-Anhängern eine sehr deutliche Zustimmung: So fänden es 66 Prozent und damit genauso so viele wie bei den Unions-Anhängern gut, wenn es zu einer Koalition aus CDU, CSU und SPD käme. 61 Prozent der SPD-Anhänger sind zudem der Auffassung, dass es für die SPD besser wäre, in eine Große Koalition zu gehen als in die Opposition (33 Prozent).

Falls am Ende aber keine Große Koalition zustande kommt, plädieren 51 Prozent der Deutschen für eine Neuwahl, 46 Prozent wäre hingegen in diesem Fall eine Minderheitsregierung der CDU/CSU lieber.

Für die Spitze im Auswärtigen Amt plädieren die meisten für Kontinuität: 67 Prozent aller Befragten sowie 77 Prozent der SPD-Anhänger fänden es gut, wenn Sigmar Gabriel (SPD) trotz der verbalen Entgleisung gegenüber Ex-Parteichef Martin Schulz wieder Außenminister werden würde, 24 Prozent (SPD-Anhänger: 17 Prozent) sind dagegen.

Dass CDU-Chefin Angela Merkel erneut zur Bundeskanzlerin gewählt wird, fänden 52 Prozent der Deutschen gut, 44 Prozent sind dagegen. Im Detail wird diese Personalie natürlich sehr unterschiedlich gesehen: Während neben 85 Prozent der CDU/CSU-Anhänger sogar auch 72 Prozent der Grünen-Anhänger eine weitere Kanzlerschaft Merkels positiv beurteilen, wird Merkel als Kanzlerin im SPD-Wählerlager von 58 Prozent abgelehnt. Im AfD-, FDP- und Linke-Lager sprechen sich ebenfalls Mehrheiten von 84 Prozent, 55 Prozent beziehungsweise 63 Prozent gegen eine weitere Amtszeit Merkels aus. Weitere Themen:

• Nur ein gutes Drittel (35 Prozent) der Unions-Anhänger spricht sich für eine konservativere Ausrichtung der CDU aus, während 61 Prozent mit dem aktuellen Kurs zufrieden sind oder sogar weniger traditionell-konservative Positionen befürworten.

• Bei den SPD-Anhängern plädieren 43 Prozent für mehr linke Positionen in der SPD, und 53 Prozent wollen entweder keine Änderung am Kurs der SPD oder sind sogar für eine weniger linke Profilierung.

• Eine Mehrheit von 53 Prozent der Befragten ist gegen ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge, die nicht die neueste Abgas-Norm haben, wenn die Grenzwerte bei Luftschadstoffen überschritten sind.

• 92 Prozent der Deutschen halten die Türkei für keinen vertrauenswürdigen Partner.