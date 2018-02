Mannheim Der dramatische Abwärtstrend für die SPD in den Meinungsumfragen setzt sich unvermittelt fort: Im neuen „Politbarometer“, das die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen für diese Zeitung und das ZDF ermittelte, sacken die Sozialdemokraten um einen Prozentpunkt auf 19 Prozent ab. Aber auch die Union büßt an Zustimmung ein. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen CDU und CSU nur noch auf 31 Prozent – ein Minus von zwei Punkten. Dagegen legen AfD und Grüne (jeweils 14 Prozent) deutlich um jeweils zwei Punkte zu. Die Linke verbessert sich um einen Punkt auf 11 Prozent, wohingegen die FDP einen Punkt auf sieben Prozent abgibt.

Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz erhält in der „Politbarometer“-Liste der zehn wichtigsten Politiker die bisher schlechteste Bewertung und kommt damit auf den vorletzten Platz – vor CSU-Chef Horst Seehofer als Schlusslicht.

In der SPD ist eine Koalition mit der CDU/CSU der Umfrage zufolge weiterhin umstritten. Allerdings plädierten 59 Prozent der SPD-Anhänger für eine Regierung mit der Union – deutlich mehr als im Januar (47 Prozent). 39 Prozent (Januar: 51 Prozent) hielten es für besser, wenn die Partei jetzt die Oppositionsrolle übernimmt.

Bei der Frage, welche Parteien eine Regierung bilden sollen, sagen zurzeit 32 Prozent, dass sie sich am ehesten eine Große Koalition aus CDU/CSU und SPD wünschen. Eine Regierung aus CSU/CSU, FDP und Grünen präferieren sieben Prozent, acht Prozent sprechen sich für Schwarz/Gelb aus. Fünf Prozent hätten gern eine schwarz-grüne Bundesregierung, weitere vier Prozent sind für Rot/Grün. Ebenfalls vier Prozent präferieren eine rot-rot-grüne Koalition.

Falls es nicht zu einer Großen Koalition kommen sollte, ist eine Mehrheit von aktuell 55 Prozent der Befragten für Neuwahlen, 41 Prozent sprechen sich dagegen für eine CDU/CSU-Minderheitsregierung aus.

41 Prozent aller Befragten fänden es gut, wenn SPD-Chef Martin Schulz in einer Großen Koalition ein Ministeramt übernehmen würde, 51 Prozent sprechen sich dagegen aus.