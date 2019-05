Marienborn /Prag /Theresienstadt /Auschwitz /Görlitz Gemeinsame historische Erfahrung prägt Völker nachhaltig. Das gilt besonders für traumatische Erfahrungen. In der Großregion, die NWZ–Nachrichtenchef Alexander Will bereiste, haben die meisten Völker eine solche gleich zweimal erlebt. Das prägt die Politik und das Verständnis von Europa. Eine Spurensuche in Sachsen-Anhalt, Prag, Theresienstadt, Auschwitz und Görlitz.

Lesen und hören Sie alle Beiträge von „Will macht Europa“ im Spezial