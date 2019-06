Schwimmer nach Badeunfall vermisst

Maschen Nach einem vermissten Badegast hat am Sonntag ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften im Maschener See im Landkreis Harburg gesucht. Augenzeugen hatten am Nachmittag gemeldet, dass der 22-Jährige im Gewässer geschwommen und nicht wieder aufgetaucht sei, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Rund 80 Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz, doch konnte der 22-Jährige nicht gefunden werden. Auch am Montag blieb die Suche erfolglos und wird Dienstag fortgesetzt.