Coronavirus In Niedersachsen: Maskenpflicht soll stärker kontrolliert werden

Hannover Die Landesregierung will das Maskentragen in Bussen und Bahnen in Niedersachsen künftig konsequenter als bisher durchsetzen lassen. Das kündigte die stellvertretende Leiterin des Krisenstabes der Landesregierung, Claudia Schröder, am Freitag an.

Die Verkehrsbetriebe werden demnach ab sofort in Verantwortung genommen, um die Kontrolle der Maskenpflicht durchzusetzen. Sie müssen sicherstellen, dass Fahrgäste ohne Mund-Nasen-Schutz angesprochen und ermahnt werden. Bei Bedarf soll auch die Polizei hinzugezogen werden, um die Regeln durchzusetzen.

BESCHWERDEN: „Es haben uns in den vergangenen Wochen zahlreiche Beschwerden erreicht, dass es da eine gewisse Nachlässigkeit gibt“, sagte Schröder. Vor allem Pendler hätten berichtet, dass die Disziplin beim Maskentragen im Nahverkehr inzwischen abgenommen habe oder dass einige Menschen ihren Mund-Nasen-Schutz nur noch halb verrutscht tragen würden.

ÄRZTLICHER NACHWEIS NOTWENDIG: Wer aus Gesundheitsgründen in Bussen und Bahnen, in Geschäften oder anderswo auf das Maskentragen verzichten will, muss dafür künftig jederzeit einen ärztlichen Nachweis in Niedersachsen vorzeigen können. Diese Neuregelung wurde in die überarbeitete Corona-Verordnung des Landes aufgenommen.

BUSSGELDER GESTIEGEN: Maskenverweigerer müssen seit Donnerstag in Niedersachsen mindestens 100 Euro zahlen - bislang sah der Bußgeldkatalog in Niedersachsen nur 20 Euro Strafe vor. Für die Kontrolle und die Verhängung von Bußgeldern sind die Ordnungsämter der Kommunen zuständig. Entschieden werde aber immer im Einzelfall, betonte die Vertreterin des Krisenstabes. So werde bei einem einsichtigen Jugendlichen ohne eigenes Einkommen sicher anders reagiert als bei einem Wiederholungstäter.

AKTUELLE FÄLLE: Die Bundespolizei in Hannover kontrollierte in der Nacht zum Freitag zahlreiche Menschen im Hauptbahnhof. Drei Männer weigerten sich beharrlich, eine Mund-Nasenbedeckung aufzusetzen - sie kassierten einen Platzverweis und eine Anzeige. Auch ein 82-Jähriger sei völlig uneinsichtig gewesen, teilten die Polizisten mit. Besonders anstrengend sei das Verhalten eines 18-Jährigen gewesen, der bereits zuvor mehrmals wegen seiner renitenten Maskenverweigerung angezeigt worden war. Er sei völlig ausgerastet, die Beamten hätten ihn deswegen in Schutzgewahrsam nehmen müssen.

SCHULSTART: Vor allem mit Start des neuen Schuljahres ist die Durchsetzung der Maskenpflicht im Nahverkehr eine große Herausforderung geworden. Anders als in den Vorjahren gibt es diesmal sogar Kommunen, die Eltern dabei unterstützen, wenn sie ihr Kind mit dem eigenen Auto zur Schule bringen. So geht der Kreis Peine einen ungewöhnlichen Weg: Er zahlt Eltern, die ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, eine Kilometerpauschale von 30 Cent, wie ein Kreissprecher sagte.

JUNGE LEUTE VON NEUINFEKTIONEN BETROFFEN: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen steigt weiter - hauptbetroffen sind derzeit junge Menschen. In den vergangenen sieben Tagen kamen landesweit 552 Fälle neu hinzu; etwa ein Viertel davon sind im Alter zwischen 20 und 29 Jahren. „An den Krankenhauszahlen können wir deutlich ablesen, dass im Moment die Generation der über 60-Jährigen von diesen steigenden Zahlen nicht so betroffen ist“, sagte Schröder vom Krisenstab der Landesregierung. 22 Menschen würden aktuell auf einer Intensivstation behandelt.