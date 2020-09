Maskentragen muss verhältnismäßig sein

Frage: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert einen Katalog mit bundesweit einheitlichen Maßnahmen bei hohen Corona-Infektionszahlen. Ein sinnvoller Plan?

Jung: Ja. Wir fordern in ähnlicher Weise einen Stufenplan. Damit wir Corona im Griff behalten, müssen die Menschen die Regeln gut nachvollziehen können. Da geht immer noch zu viel durcheinander. Bund und Länder müssen sich verständigen, was passiert, wenn die Grenze von 20, 30, 40 und 50 Infektionen je 100 000 Einwohner überschritten wird. Der Plan muss aufzeigen, bei welchem Infektionsgeschehen welche Maßnahmen durch die betroffenen Bundesländer ergriffen werden sollten. Das schafft Akzeptanz, ohne Angst zu schüren.

Frage: Dazu gehören auch bundesweite Corona-Ampeln. Was spricht gegen ein solches System?

Jung: Eine Ampel schafft erste Orientierung für die Menschen. Das ist gut. Die regionalen Infektionen sind die wesentliche Schlüsselzahl für grün, gelb und rot. Allerdings müssen wir das Infektionsgeschehen immer auch differenziert betrachten. Es ist ein Unterschied, ob Infektionsgrenzen überschritten werden wegen eines lokal begrenzten Superspreader-Ereignisses und wir die Kontaktpersonen kennen. Oder flammen viele Infektionen an verschiedenen Orten in der Stadt auf und die Kontaktpersonen sind nicht einzugrenzen? Deshalb brauchen die Länder und die Städte auch immer noch Entscheidungsspielraum, was zu tun ist. Zum Beispiel müssen das Maskentragen auf öffentlichen Plätzen oder Obergrenzen bei privaten Feiern verhältnismäßig sein. Wo ich kaum Infektionen habe, macht das keinen Sinn und wird von den Menschen auch nicht akzeptiert werden.