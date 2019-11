Mauerfall wird überhöht

Betrifft: „Deutschland feiert 30 Jahre Mauerfall“, Titelseite, 9. November

Deutschland feiert 30 Jahre Mauerfall; täglich, fast stündlich schwärmen die deutschen Medien vom Mauerfall. Man hört und sieht fast nichts anderes mehr. Was haben denn die Bürger in der DDR körperlich und psychisch 30 Jahre ertragen müssen im Gegensatz zu den Millionen Flüchtlingen, die 1945 im Osten ihre Heimat verlassen mussten, vertrieben wurden und fast alles verloren haben. Das ist jetzt fast 75 Jahre her und davon spricht heute niemand. Naturgemäß gab es 1945 nichts zu feiern, aber dass der Mauerfall die deutsche Geschichte derartig überhöht, ist nach meiner Ansicht zu viel des Guten.

Betrifft: „Enercon streicht 3000 Jobs – Windenergie: Allein 1500 Stellen in Ostfriesland betroffen – Belegschaft entsetzt“, Titelseite, 9. November

Dieses Desaster mit der Windindustrie hätte man schon vor der Planung der Windkraftanlagen zur Stromgewinnung voraussehen müssen. Man hätte eine überflüssige Massenproduktion und eine spätere Reduzierung von Arbeitsplätzen verhindern können. Man kann nicht ewig diese riesigen Kraftanlagen in die Natur stellen. Umweltschutz hin Umweltschutz her, man kann nur so viel Anlagen bauen und aufstellen, wie Strom von der Industrie oder Privatpersonen verbraucht wird. Zur Zeit sind in Deutschland so viel Windkraftanlagen in Betrieb, dass sie teilweise abgeschaltet werden, weil zu viel Strom vorhanden ist. Den Überfluss an Strom, der von Deutschland nicht verbraucht wird, verscherbelt man ins Ausland. Wozu also noch mehr Windkraftanlagen bauen? (...)

Was Herr Weil verlangt, ist wiedermal nur die Unterstützung der Industrie. Die Umwelt und die Menschen die darunter leiden sind wieder mal Nebensache.

Herr Weil wenn sie so erpicht sind ,dass Windkraftanlagen weiter gebaut werden und umweltfreundliche Grünflächen damit bepflastert werden sollen, warum stellen sie nicht eine solche Windkraftanlage in ihren Garten, sofern vorhanden, dann haben sie ein gutes Werk für die Windkraftindustrie getan und Arbeitsplätze erhalten.

Betrifft: „Reagan und eine Fehlbesetzung“, Kolumne von Alexander Will, Meinung, 8. November

Mit Ihrer heutigen Kolumne „Reagan und eine Fehlbesetzung“ treffen Sie mal wieder den Nagel auf den Kopf! Ich muss die einzelnen Aussagen gar nicht zitieren – hundert Prozent Zustimmung. Ihre Berichte bestärken mich darin, die Zeitung weiterhin zu abonnieren!

