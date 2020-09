Maut-Affäre: „Wer lügt, kann nicht Minister bleiben“

Frage: Herr Luksic, jetzt soll Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in der Maut-Affäre dem Untersuchungsausschuss des Bundestages Rede und Antwort stehen. Was erwarten Sie von seinem Auftritt?

Frage: Scheuer soll Parlament und Öffentlichkeit falsch informiert haben. Was werfen Sie ihm konkret vor?

Luksic: Minister Scheuer wurde am 25. September 2019 in der Fragestunde explizit von mir gefragt, ob die Betreiber der Pkw-Maut das Angebot gemacht hätten, mit der Unterschrift des Vertrages bis nach dem EuGH-Urteil zu warten. Aus den Protokollen der Betreiber geht hervor, dass es ein solches Angebot am 29. November gab. Der Minister hat dies mehrfach bestritten. Dass er die Betreiber am 19. Juni 2019 dann um Unterstützung hinsichtlich der Unterschrift des Vertrags im Jahr 2018 bat und damit drohte, dass seine Aussagen zu den Kündigungsgründen vor dem Verkehrsausschuss „so oder so ausfallen“ könnten, zeigt, dass er hier zu einer Lüge aufforderte.