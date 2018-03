Berlin In Deutschland gibt es immer mehr Ärzte. Ihre Gesamtzahl stieg 2017 um 6500 auf rund 385 000, teilte die Bundesärztekammer in Berlin mit. Dabei gab es bei Krankenhausärzten ein Plus von 2,1 Prozent auf 198 500. Die Zahl der niedergelassenen Ärzte sank dagegen um 1,1 Prozent auf 118 400. Die Berufsvertretung warnte trotzdem vor einem drohenden Mangel, da in der älter werdenden Bevölkerung der Behandlungsbedarf zunehme. „Wer nur Köpfe zählt, macht es sich zu einfach“, sagte Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery. „Uns fehlen Arztstunden.“ Gebraucht würden mindestens zehn Prozent mehr Studienplätze für Medizin.