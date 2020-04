Mehr Kontakt, statt weniger

Das Kontaktverbotin Zeiten der Corona-Krise kann belasten – im Alltag, psychisch und familiär. Wie gehen unsere NWZ-Redakteure damit um? Wie leben sie in diesen Zeiten?

Heute: Christian Quapp.

So belastend die Situation im Moment ist, vor allem beruflich – privat empfinde ich sie auch als Bereicherung. Mein Kontakt zu vielen Menschen ist eher enger geworden, wenn auch nicht physisch. Ich habe eine gute Nachbarschaft, plötzlich entsteht aber Kontakt zu Menschen, mit denen ich noch nie zu tun hatte. Einer meiner Nachbarn hat mir den dringend benötigten Füllsand für ein Gartenprojekt einfach geschenkt – ohne mich vorher je gesehen zu haben, nur nach einem Telefongespräch. Überhaupt achten viele Menschen mehr aufeinander, ob in der Familie oder unter Fremden – das würde ich gern in die Zeit nach der Krise mitnehmen.