Betrifft: „Lampenscham“, Kommentar von Gaby Schneider-Schelling zur Mehrheit der Deutschen, die sich einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Yougov zufolge vorstellen können, für das Klima weniger Lichterketten, Leuchtsterne und andere Beleuchtung als Weihnachts-Dekoration zu nutzen, Meinung, 9. Dezember

Oh, wie recht Sie haben mit Ihrem Bericht.Wir haben alles auf LED umgestellt und meine Lichter bleiben an, an, an.

Ich bin heute morgen bald durchgedreht, wie albern werden die Schlauberger noch?

Walter Kutter

Zetel