Ausgefüllter Stimmzettel zugeschickt

Meißen Kurz vor den Kommunalwahlen in Sachsen sorgt ein Vorfall in Meißen für Aufsehen: Eine ältere Frau soll mit ihren Briefwahlunterlagen einen bereits ausgefüllten Stimmzettel für die Stadtratswahl erhalten haben – mit drei Kreuzchen beim Kandidaten der AfD. Es sei Strafanzeige wegen des Verdachts der Wahlfälschung eingegangen, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Wie die Kreuze auf den Stimmzettel gelangt seien, ist derzeit noch unklar. Die Polizei geht von einem Einzelfall aus.