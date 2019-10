Rettungssanitäter mit Messer bedroht

Melle Rettungssanitäter sind am Freitag in Melle von einem 22-jährigen Patienten mit einem Messer bedroht worden. Wie ein Polizeisprecher berichtete, wurde die Rettungswagenbesatzung am frühen Morgen zu einem Notfall in einem Zweifamilienhaus im Ortsteil Schiplage gerufen. Die 22-jährige Partnerin und ein Säugling seien von dem Mann leicht verletzt worden. Der Tatverdächtige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ob er unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, müsse noch ermittelt werden.