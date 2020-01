Merkel trifft Putin bei Libyen-Gipfel

Bei der bislang größten Libyen-Konferenz haben sich die internationalen Akteure, darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der russische Präsident Wladimir Putin, am Sonntag in Berlin zur Einhaltung eines UN-Waffenembargos verpflichtet und ein Ende der militärischen Unterstützung für die Bürgerkriegsparteien zugesichert. Zudem sollen internationale Anstrengungen zur Überwachung des Embargos in dem Bürgerkriegsland verstärkt werden. Wie der Konflikt entstanden ist und wie der Friedensplan umgesetzt werden soll, lesen Sie im Innenteil.dpa-BILD: