Merkels Spickzettel sorgt für Spott über Australiens Premierminister

Mit ihrem Spickzettel für ein Treffen mit dem australischen Premierminister Scott Morrison beim G20-Gipfel in Argentinien sorgt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in dessen Heimatland nachträglich für Belustigung. Auf einem Foto der Begegnung vom Samstag in Buenos Aires ist zu sehen, wie sich die Kanzlerin offensichtlich gerade noch über ihren Gesprächspartner einliest. Der Rechtsliberale Morrison, der erst seit August Australiens Regierungschef ist, sitzt zu diesem Zeitpunkt bereits neben ihr. Solche „Fact Sheets“ über einen Gesprächspartner sind in der internationalen Politik durchaus üblich – vor allem, wenn man das Gegenüber noch nicht kennt. Die Zeitung „Sydney Morning Herald“ spottete am Montag über Morrison: „Wer ist das? Australier können Angela Merkels Dilemma wahrscheinlich verstehen.“ dpa-BILD: