Meseberg Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagt „Oui“. Ja, Paris werde schon in Frankreich registrierte Flüchtlinge „so schnell wie möglich“ von Deutschland zurücknehmen. Der Élysée-Chef lässt Kanzlerin Angela Merkel in ihrem erbitterten Asylstreit mit der CSU nicht hängen. Ein wichtiger Etappensieg für die Regierungschefin.

Küsschen links, Küsschen rechts wie gewohnt zur Begrüßung beim Treffen von Merkel und Macron – „Mercron“ – auf Schloss Meseberg. Ein strahlendes Lächeln für die Kameras. Die Chemie stimmt, die deutsch-französische Freundschaft wird beim Gipfel im Gästehaus der Bundesregierung mit den Chefs und zahlreichen Ministern im Schlepptau zelebriert, auch wenn Macron wegen einer Flugzeugpanne zu spät gekommen war.

Ein halber Tag wird verhandelt, dann treten die Kanzlerin und der Präsident wieder gemeinsam vor die Presse: „Wir schlagen in der ganzen Breite ein neues Kapitel auf“, verkündet Merkel den Durchbruch im mühsamen monatelangen Ringen um eine Euro-Reform, um eine Stärkung der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und um eine einheitliche Migrationspolitik, und erläutert die „Meseberger Erklärung“, die gerade im Barockschloss vereinbart worden sei. Wichtige Streitpunkte sind ausgeräumt, auch wenn vieles – allen voran die Höhe eines künftigen Eurozonen-Budgets – völlig vage bleibt.

Merkel im Unions-internen Asylstreit mit dem Rücken zur Wand und Macron mit der Hoffnung, beim Thema Euro-Reform nicht wieder mit leeren Händen nach Paris zurückgeschickt zu werden: Die Erwartungen waren hoch. Das Signal von Meseberg: Die bisher härteste „Mercron“- Bewährungsprobe ist bestanden, eine Einigung in wichtigen Punkten erzielt. Erste Pflöcke für den so wichtigen EU-Gipfel in anderthalb Wochen in Brüssel sind eingerammt.

Da ist zunächst die Herausforderung durch Flüchtlinge: „Unser Ziel bleibt eine europäische Antwort. Wir wollen verhindern, dass Europa weiter gespalten wird und uns dafür einsetzen, dass es gemeinsame Antworten gibt“, erklärt Merkel. Die Sicherung der Außengrenzen soll verstärkt, die Grenzschutzagentur Frontex auf bis zu 10 000 Mann aufgestockt und die Asylleistungen EU-weit angepasst werden. Es dürfe nicht länger sein, dass sich Asylbewerber aussuchten, „in welchem Land sie ihren Antrag stellen“, sagt die Kanzlerin – und antwortet damit auf die Forderung der CSU nach einem Ende des „Asyltourismus“.

Macron stärkt der Kanzlerin demonstrativ den Rücken: „Wir glauben an eine europäische Antwort auf die Migrationspolitik“, erteilt er nationalen Alleingängen, mit denen Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer droht, eine klare Absage. Stattdessen soll das Dublin-System in ein „echtes Solidaritäts- und Ankunftssystem“ umgewandelt werden.

Merkel sagt Ja zu einem eigenen Haushalt für die Währungsunion, der aus jährlichen Beiträgen und Einnahmen aus einer Finanztransaktionssteuer gespeist werden soll. Schon in drei Jahren soll der neue Topf eingerichtet sein. Kein Wort zur Höhe des von Paris so energisch eingeforderten Budgets, aber die Zusage der Kanzlerin, dass daraus Geld fließen werde, um Euro-Partner wettbewerbsfähiger zu machen. „Dazu sind wir bereit“, erklärt die Regierungschefin und sichert zu: „Alles, was vereinbart wurde, hat die Unterstützung der Koalition.“

Dazu gehöre der Ausbau des Euro-Rettungsschirms, sodass dieser Mitgliedern der Währungsunion mit Krediten kurzfristig unter die Arme greifen könne sowie als „Letztabsicherung“ für strauchelnde Banken einspringe – auch das eine bislang abgeblockte Forderung Macrons.