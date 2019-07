Werkzeugdieben auf Spur gekommen

Mettmann Die Polizei ist einer Bande auf die Spur gekommen, die seit zwei Jahren in großem Stil Profi-Werkzeuge aus Handwerkerfahrzeugen gestohlen haben soll. Zwei Männer und eine Frau wurden am Freitag in Werne und Unna festgenommen. Sie sitzen in Haft. Bei den nachgewiesenen 150 Taten liege die Schadenssumme bei 750 000 Euro. Nach bisherigen Ermittlungen sei mit eher 600 bis 800 Taten, darunter in Niedersachsen, zu rechnen. Die Ermittler hätten drei Lager der Gruppe durchsucht und 500 hochwertige Werkzeuge beschlagnahmt.