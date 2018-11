In Florida wird neu ausgezählt

Miami Die US-Wahlen sind noch nicht vorbei: In Florida werden wegen des knappen Wahlausgangs die Stimmen bei zwei vielbeachteten politischen Rennen neu ausgezählt. Das ordneten die zuständigen Vertreter des Bundesstaates an.

Bei der Abstimmung über einen Senatssitz und das Gouverneursamt in Florida lagen die Kandidaten von Demokraten und Republikanern am Ende weniger als 0,5 Prozentpunkte auseinander. Die Wahlgesetze in Florida sehen für einen solchen Fall eine maschinelle Neuauszählung der Stimmen vor. US-Präsident Donald Trump meint, dass es dabei nicht mit rechten Dingen zugeht. Er spricht von Betrugsversuchen. Trumps Republikaner hatten bei den Kongresswahlen ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren, ihre knappe Mehrheit im Senat jedoch verteidigt. Dass das ersehnte Polster an Senatssitzen nun in Gefahr ist, sorgt offenkundig für Nervosität.