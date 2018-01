Frage: Gegen fast alle ablehnenden Asylbescheide wird geklagt. Was bedeutet die hohe Zahl der Klagen für die Justiz?

Seegmüller: Die Verwaltungsgerichte sind nach wie vor sehr stark belastet mit den Verfahren, die 2017 und in den Jahren zuvor eingegangen sind. Die Zahl der bei den Verwaltungsgerichten eingehenden Asylverfahren hat sich von 2015 auf 2016 und von 2016 auf 2017 jeweils verdoppelt. Im Jahr 2015 hatten wir rund 50 000 Asylverfahren. Im Jahr 2017 waren es über 200 000 Asylverfahren. Seit Mitte 2017 geht die Zahl der Eingänge nun wieder etwas zurück. Derzeit liegen wir auf dem Niveau von 2016. Die Justizverwaltungen haben auf den Anstieg der Verfahren reagiert. Die Zahl der in der ersten Instanz tätigen Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter wurde um 400 von 1300 auf 1700 erhöht. Das ist ein enormer Personalaufwuchs. Er dürfte ausreichen, um Eingangszahlen auf dem Niveau von 2016 dauerhaft zu bewältigen. Wir müssen uns allerdings auch noch um den riesigen Berg von über 300 000 Verfahren kümmern, die in den vergangenen zwei Jahren bei den Verwaltungsgerichten aufgelaufen sind. Für dessen Bewältigung brauchen wir weiterhin die Unterstützung der Justizverwaltungen und möglicherweise vorübergehend auch noch mehr Personal.

Frage: Aber die Zahl der Flüchtlinge geht deutlich zurück…

Seegmüller: Das ist richtig. Aber es ist auch nicht so, dass wir jetzt wieder Eingangszahlen auf dem Niveau vor der Flüchtlingskrise haben. Derzeit bewegt sich die Zahl der Eingänge von Asylverfahren auf dem Niveau von 2016. Diese Eingänge laufend zu bewältigen erfordert eine erhebliche Anstrengung der Verwaltungsgerichte. Zusätzlich müssen wir noch die aufgelaufenen Asylverfahren abarbeiten. Das bedeutet vor allem, dass die Justizverwaltungen das zusätzliche Personal, was wir bekommen haben, jetzt nicht wieder abziehen dürfen, nur weil die Zahl der Flüchtlinge und die Zahl der Eingänge bei den Verwaltungsgerichten von unerträglich viel auf außerordentlich viel zurückgeht. Ein Asylhauptsacheverfahren dauert bei Gericht nach wie vor sechs bis sieben Monate. Wenn man jetzt Personal abzieht, werden wir viel langsamer. Dann würden Verfahren liegenbleiben. Wir brauchen weiterhin die Unterstützung der Justizverwaltungen und der Politik.