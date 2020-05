Milliarden allein reichen nicht

Die Corona-Krise wird in Deutschland Hunderttausende von Arbeitsplätzen kosten. Das haben schon die Zahlen der Nürnberger Bundesagentur für April mit einem Anstieg der Arbeitslosenzahl um gut 300 000 binnen eines Monats ausgewiesen. Und dass es noch um einiges schlimmer kommen dürfte, macht die jüngste Umfrage des Münchner Ifo-Instituts deutlich.

Wenn mehr als 50 Prozent der Betriebe im Gastgewerbe schon entschlossen sind, sich von Personal zu trennen, wenn Kfz-Firmen und Autohändler massenweise Stellen kappen wollen, kann sich jeder ausrechnen, was das für den Arbeitsmarkt heißt. Man kann nur hoffen, dass es für das Gros der bis zu zehn Millionen Menschen, für die ihre Arbeitgeber Kurzarbeit angemeldet haben, danach weitergeht im Job.

Eine große Rolle dabei wird spielen, ob die Bundesregierung mit ihrem geplanten Konjunkturprogramm die richtigen Signale und Impulse setzt. Das ist nicht nur eine Frage von möglichst großen Milliarden-Beträgen. Allein die sichern, wenn man sie nur für kurzzeitig wirkende Anreizprogramme in der einen oder anderen Branche verpulvert, nicht auf Dauer den Bestand von Betrieben und Arbeitsplätzen.

Damit läge die Hürde für eine Kaufprämie zur Unterstützung der Autoindustrie, so man diesen Weg gehen will, übrigens hoch. Mehr ist gefragt. Der Staat muss versuchen, Firmen und Branchen aufzuhelfen und Technologien fördern, die das Land in eine gute Zukunft führen können.

Es gibt abseits dessen aber noch andere Aspekte. Viele der Betriebe, die momentan besonders leiden, sich von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trennen müssen, sind noch für etwas ganz Entscheidendes wichtig: für unser aller Lebensqualität. Daher haben die zahlreichen Gewerbetreibenden und Kleinbetriebe in der Gastronomie, im Handwerk, der Kultur und vielen Bereichen des täglichen Lebens einen wichtigen Platz in unserem Wirtschaftsleben und unserer Gesellschaft. In Konjunkturprogrammen dürfen sie nicht vergessen werden.

