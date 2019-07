Millionenschaden bei Großbrand in einem Supermarkt

Ein Feuer hat einen Supermarkt in Celle völlig zerstört. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 1,5 Millionen Euro, Menschen kamen nicht zu Schaden. Zeugen hatten den Brand am frühen Freitagmorgen gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Als die Feuerwehr eintraf, stand das etwa 600 Quadratmeter große Gebäude bereits in Flammen. Kurz darauf stürzte das Dachgeschoss ein. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Mittag an. Die Polizei Celle ermittelt wegen Brandstiftung und geht entsprechenden Hinweisen und Spuren nach. Das Feuer war ersten Erkenntnissen zufolge an einer Laderampe ausgebrochen.

DPA-BILD: