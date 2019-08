Ministerin auf schwieriger Mission

Annegret Kramp-Karrenbauer (57, CDU, rechts), wird nach ihrer Ankunft am Flughafen in Amman von Birgitta Siefker-Eberle (Mitte), Deutsche Botschafterin in Jordanien begrüßt. Bei ihrer ersten Auslandsreise als Verteidigungsministerin will sich die Ministerin ein Bild über den Einsatz der Bundeswehr in Jordanien machen. Innenpolitisch ist das ein schwieriges Pflaster, denn aus der SPD kam zuletzt die Ansage: Das Mandat für den Einsatz der Bundeswehr in Jordanien soll auslaufen.BILD: