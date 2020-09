Ministerin richtet Blick auf Extreme

Der Militärische Abschirmdienst (MAD) muss aus Sicht von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) den Kampf gegen Extremismus unter neuer Führung stärker voranbringen. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass der Präsident des Militärischen Abschirmdienstes, Christof Gramm, abgelöst wird. Die Ministerin besuchte am Freitag Heeresflieger in Faßberg. In der Lüneburger Heide informierte sie sich unter anderem über den bevorstehenden Afghanistan-Einsatz der Truppe. Dpa-BILD: