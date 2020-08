Gefangene freigelassen – Proteste in Belarus gehen weiter

Minsk Ungeachtet der Freilassung von mehr als 2000 Demonstranten in Belarus (Weißrussland) weiten sich die Proteste gegen Gewalt und Polizeiwillkür aus. Aus Unmut über Machthaber Alexander Lukaschenko wurde am Freitag in immer mehr Staatsbetrieben gestreikt. In vielen Städten bildeten sich lange Menschenketten. Der Präsident selbst reagierte auf Spekulationen, er habe das Land bereits verlassen: „Fürs Erste: Ich bin noch am Leben und nicht im Ausland.“

In der ehemaligen Sowjetrepublik hatte sich der oft als „letzter Diktator Europas“ bezeichnete Präsident am Sonntag zum sechsten Mal in Folge als Wahlsieger ausrufen lassen. Die Wahlkommission sprach ihm am Freitag offiziell 80,1 Prozent der Stimmen zu. Daran gibt es erhebliche Zweifel – nicht nur in Belarus.

Nach ihrer Freilassung berichteten viele von schwersten Misshandlungen im Gefängnis. Fast 7000 Menschen sind in den vergangenen Tagen festgenommen worden. Viele schilderten unmenschliche Bedingungen in überfüllten Gefängnissen.