Oppositionsführerin flieht in EU

Minsk Nach neuer massiver Polizeigewalt in Belarus (Weißrussland) hat sich die Präsidentenkandidatin und Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja im EU-Nachbarland Litauen in Sicherheit gebracht. „Ich will kein Blut und keine Gewalt“, sagte die 37-Jährige in einem Video. Auf einer Couch sitzend liest sie die Botschaft ab und blickt kein einziges Mal in die Kamera. Ihr Wahlkampfstab teilte mit, dass das Video unter Druck der Behörden entstanden sei.

Die größten Proteste in der Geschichte des Landes Belarus gegen die Wahlfälschung unter dem seit 26 Jahren regierenden Präsidenten Alexander Lukaschenko gingen weiter. Ein Mensch starb, 200 Verletzte lagen am Dienstag im Krankenhaus, teilten Ärzte mit. Das Innenministerium sprach von 2000 Festnahmen.