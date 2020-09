Tausende trotzen Lukaschenko

Minsk Trotz eindringlicher Warnungen haben in Belarus (Weißrussland) wieder Zehntausende Menschen landesweit gegen den autoritären Staatschef Alexander Lukaschenko protestiert. Die meisten Menschen versammelten sich am Sonntagnachmittag in der Hauptstadt Minsk mit historischen weiß-rot-weißen Landesflaggen. Menschen riefen etwa „Es lebe Belarus“. Die Sicherheitskräfte waren mit einem großen Aufgebot vor Ort und sperrten Straßen ab. Zudem waren Panzerfahrzeuge unterwegs. Berichten zufolge wurden 130 Menschen festgenommen. Auch in anderen Städten gab es Proteste.

Die Proteste dauern bereits seit vier Wochen an – seit der umstrittenen Präsidentenwahl vom 9. August. Die Demokratiebewegung fordert den Rücktritt Lukaschenkos.