Mit 440 Schuhpaaren gegen männliche Gewalt

Beeindruckende Installation in Istanbul: Schwarze Highheels sind kürzlich an einer Hausfassade in der Innenstadt der türkischen Metropole angebracht worden. Insgesamt 440 Schuhpaare sind an der Wand angebracht. Sie sind den 440 Frauen gewidmet, die im vergangenen Jahr von ihren männlichen Partnern oder Verwandten getötet wurden. Weiterer Punkt der Installation: Sie soll auch gegen die zunehmende männliche Gewalt im Land sensibilisieren.