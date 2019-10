Mit royalem Besuch deutsche Apfelernte gefeiert

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU, von links) erhielt am Mittwoch zu Beginn der Kabinettssitzung im Bundeskanzleramt in Berlin traditionelle Apfelpräsente von Nane Coorßen, Blütenkönigin aus Mecklenburg-Vorpommern, Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und Julia Heimgartner, Bodensee-Apfelkönigin. Fünf Apfel- und Blütenköniginnen waren im Kanzleramt zu Gast („Apfelkabinett“) und überreichten dem Bundeskabinett zum Höhepunkt der deutschen Apfelernte 2019 rund 320 Kilogramm der beliebtesten deutschen Apfelsorten (Elstar etc.) in Körben. dpa-BILD: