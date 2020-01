Mit Steinen gegen Polizisten und Soldaten

Mit Straßenblockaden haben Demonstranten in Beirut versucht, eine wichtige Sitzung des libanesischen Parlaments zu behindern. Soldaten und Sicherheitskräfte räumten am Montag Zufahrtsstraßen frei, die Demonstranten setzten sich mit Steinwürfen zur Wehr. Das Parlament beschäftigt sich in dieser Woche mit dem Haushalt des kleinen Mittelmeerstaates. Das Land kämpft mit großen wirtschaftlichen Problemen. Seit Mitte Oktober kommt es zu Protesten. AP-BILD: