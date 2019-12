Angriff mit US-Drohnen auf Terrormiliz

Mogadischu Nach dem Sprengstoffanschlag vom Wochenende in Somalias Hauptstadt Mogadischu steigt die Opferbilanz weiter. Mindestens eines der am Sonntag zur medizinischen Behandlung in die Türkei ausgeflogenen schwer verletzten Opfer ist nach Angaben des zuständigen nationalen Notfallkomitees vom Montag gestorben. Es geht nun in einer vorläufigen Bilanz von 83 Toten und mindestens 20 Vermissten aus. Als Vergeltung für den Anschlag flogen US-Drohnen Luftangriffe auf Kämpfer der islamistischen Terrormiliz Al-Shabaab. Insgesamt wurden demnach bei drei Luftangriffen vier Terroristen getötet.