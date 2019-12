5 Verletzte bei Angriff in USA zu Chanukka

Monsey Bei einem Messerangriff während einer Feier zum jüdischen Lichterfest Chanukka sind im US-Staat New York mindestens fünf Menschen verletzt worden. Ein Mann stürmte in der Nacht zum Sonntag in das Haus eines Rabbis in der von orthodoxen Juden geprägten Ortschaft Monsey und stich dort auf Festgäste, berichtete die „New York Times“. Der Angreifer flüchtete mit einem Auto, wurde aber kurz darauf von der Polizei gefasst. Nähere Informationen zu seiner Identität oder einem Motiv gaben die Ermittler noch nicht bekannt.