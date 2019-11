Moringen Neonazis haben bei einer Führung durch die KZ-Gedenkstätte Moringen nach Angaben von Mitarbeitern die Haftbedingungen in den früheren Konzentrationslagern der Stadt verharmlost und die Glaubwürdigkeit der Gefangenen diskreditiert. Im Nachhinein habe sich herausgestellt, dass es sich bei den Besuchern um „ausgewiesene und bekannte Akteure rechtsextremer Gruppierungen der Region“ handelte.

„Sie zweifelten die Aussagekraft historischer Dokumente an, um gesicherte Tatsachen als manipulierbar darzustellen”, heißt es in der Erklärung der Gedenkstätte. „Darüber hinaus verglichen sie ihre eigenen Hafterfahrungen mit den Schilderungen der ehemaligen Häftlinge, mit dem unmissverständlichen Ziel, die KZ-Haft zu verharmlosen.” Die Mitarbeiter der Gedenkstätte hätten die Führung daraufhin abgebrochen.

Anschließend habe die Gruppe mit der Geste des nach oben weisenden Daumens vor der Gedenkstätte posiert, hieß es weiter. Die für das Foto geöffneten Jacken hätten den Blick auf T-Shirts mit dem in Frakturschrift geschriebenen Schriftzug „Zensiert!“ sowie der Aufschrift „Fuck you Israel“ und einem durchgestrichenen Davidstern freigegeben. In der Kleinstadt Moringen im Kreis Northeim hatten die Nationalsozialisten je ein Konzen­trationslager für Männer, Frauen und männliche Jugendliche eingerichtet.