Polizei fahndet nach flüchtigem Straftäter

Moringen Die Fahndung nach einem Mann, der am Sonntag aus einer psychiatrischen Klinik im Maßregelvollzug in Moringen im Kreis Northeim ausgebrochen ist, dauert an. Der Flüchtige war nach Angaben des niedersächsischen Sozialministeriums während eines Hofgangs aus dem umzäunten Sicherheitsbereich entkommen.

Er sei wegen mehrfachen Betrugs-, Eigentums- und Gewaltdelikten sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz straffällig geworden. Weitere Details zur Person oder Flucht waren aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht zu erfahren.