Maduro ruft Moskau um Hilfe

Moskau /Caracas Im erbitterten Machtkampf zwischen Regierung und Opposition in Venezuela hat sich der umstrittene Präsident Nicolás Maduro Rückendeckung in Russland geholt. „Moskau unterstützt alle legitimen Behörden Venezuelas“, betonte Kremlchef Wladimir Putin am Mittwoch bei einem Treffen mit Maduro. Er wolle dabei auch den Dialog mit der Opposition unter dem selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó fördern.

Das ölreiche südamerikanische Land steckt in einer schweren Krise. Korruption und Misswirtschaft haben die Wirtschaft zusammenbrechen lassen.