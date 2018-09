Moskau legt Friedensplan auf Eis

Moskau /Donezk Russland legt wegen der Ermordung des Donezker Separatistenführers die Friedensbemühungen für die Ostukraine auf Eis. Außenminister Sergej Lawrow wertete das Attentat auf Alexander Sachartschenko als „offene Provokation, um die Minsker Vereinbarungen zu torpedieren“. Es könne nun keine Rede mehr von einem baldigen Treffen im Normandie-Format sein, „wie unsere europäischen Partner das wollen“, sagte er am Samstag in Sotschi.

Sachartschenko, Anführer der nicht anerkannten Volksrepublik Donezk, war am Freitag bei einem Bombenanschlag in einem Café getötet worden. Russland als Schutzmacht der Separatisten gab sofort der Ukraine die Schuld an dem Attentat.