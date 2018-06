Moskau Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei seiner jährlichen TV-Bürgersprechstunde um Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung geworben. „Es gibt eine stabile Tendenz zu nachhaltigem Wachstum“, sagte der Kreml-Chef, der im Mai eine weitere sechsjährige Amtszeit angetreten hat.

Putin nutzte die über vierstündige Livesendung am Donnerstag wie jedes Jahr, um sich seinem Volk als Problemlöser zu präsentieren. Nach Fernsehangaben waren mehr als zwei Millionen Fragen eingegangen. Sie wurden in einer Veranstaltungshalle in Moskau von jungen Leuten gesammelt, deren Uniform – weißes Hemd und rotes Halstuch – an die sowjetischen jungen Pioniere erinnerte.

Schärfe kam erst in die Sendung, als es um die Ukraine ging. Putin drohte dem Nachbarland, falls es während der Fußball-WM Stellungen der von Russland unterstützten Separatisten in der Ostukraine angreifen sollte. „Ich hoffe, dass es nicht zu solchen Provokationen kommt“, sagte er. „Wenn das passiert, wird es, so sehe ich das, sehr schwere Folgen für die ganze ukrainische Staatlichkeit haben.“

In mehr als 18 Jahren an den Schalthebeln der Macht in Russland hat Putin die Fragestunde „Direkter Draht“ 16 Mal abgehalten. Auch wenn die Sendung weitgehend inszeniert ist, hat es sich doch eingebürgert, dass viele Russen Putin als letzte Instanz anrufen, wenn Arbeitgeber, Behörden oder Gerichte ihnen ihr Recht verweigern. Der Kreml erfährt so besser als aus Umfragen, wie das Volk tickt.

„Wladimir Wladimirowitsch, helfen Sie!“, baten zum Beispiel Frauen in der sibirischen Region Altai, die eine Schließung der Dorfschule befürchten. Kritik leitete Putin direkt an die Staatsdiener weiter: Minister und Gouverneure harrten vor der Kamera in ihren Büros aus für den Fall, dass sie aufgerufen werden.