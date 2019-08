Hunderte Menschen festgenommen bei Protest in Moskau

Moskau Russische Polizeikräfte haben bei einer friedlichen Protestaktion für faire und freie Wahlen in Moskau erneut Hunderte Menschen festgenommen. Die mit Helmen, Schutzwesten und Schlagstöcken ausgerüsteten Uniformierten packten Dutzende Menschen an Händen und Beinen und zwängten sie in Polizeibusse. Das Vorgehen der Sicherheitskräfte löste international Kritik aus. Das Innenministerium sprach von rund 600 Festnahmen, das Bürgerrechtsportal OWD-Info von 828.