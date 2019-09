Selenskyj und Putin zufrieden mit Austausch

Moskau /Kiew Nach Jahren der Konfrontation im Ukraine-Konflikt haben Moskau und Kiew einen beispiellosen Gefangenenaustausch vollzogen. Vor allem auf dem ukrainischen Flughafen Borispol in Kiew kam es am Samstag zu ergreifenden Szenen mit innigen Umarmungen. Dort landeten die seit November in Russland inhaftierten 24 ukrainischen Seeleute. Nach mehr als fünf Jahren in russischer Gefangenschaft kam auch der Regisseur Oleg Senzow frei. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßte die Männer persönlich. Er und Kremlchef Wladimir Putin hoben in einem Telefonat am Samstagabend vor allem den humanitären Aspekt der Aktion hervor.