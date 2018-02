Moskau Russland hat den Tod mehrerer Landsleute durch Bomben der US-Luftwaffe in Syrien bestätigt. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, sprach am Donnerstag von „fünf Toten, die vermutlich russische Staatsbürger sind“. Es handele sich nicht um russische Soldaten. In dem Gefecht am 7. Februar hatte eine regimetreu Truppe die Stellung oppositioneller Milizen angegriffen. Die US-Luftwaffe wehrte den Angriff auf ihre Verbündeten ab.