Moskau Vor dem Hintergrund der jüngsten Eskalation im Nahen Osten sind Deutschland und Russland wieder ein kleines Stück enger zusammengerückt. Das zeigte sich bei einem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Samstag in Moskau. Während die Atmosphäre bei ihren zurückliegenden Treffen eher als frostig wahrgenommen wurde, herrschte diesmal eine unerwartete Harmonie – wenn auch ohne Herzlichkeit.

Was hat zu der Annäherung beigetragen ?

Möglicherweise die Unberechenbarkeit von US-Präsident Donald Trump. Er hat seine Bündnispartner zuletzt mit überraschenden Militäraktionen und dem Vorschlag, Nahost-Staaten in die Nato aufzunehmen, vor den Kopf gestoßen. Die knallharte Machtpolitik, die Russlands Präsident in Syrien, in Libyen und in der Ostukraine verfolgt, hält Merkel zwar für falsch – Putin ist für sie aber immerhin besser einschätzbar. Merkel ist auch deshalb nach Moskau gekommen, um sich Unterstützung zu holen, die von den Amerikanern fehlt. Zudem hat das Wort des Kremlchefs Gewicht im Nahen Osten.

• Libyen

Die Bundesregierung bemüht sich seit Monaten um eine politische Lösung für Libyen, wo seit dem Sturz des Langzeitherrschers Muammar al-Gaddafi 2011 Chaos herrscht. Jetzt hat sie Rückendeckung von Moskau. Putin versprach, die seit Monaten geplante internationale Berliner Konferenz für eine Friedenslösung zu unterstützen. Putin steht auf der Seite des einflussreichen Generals Chalifa Haftar. Gemeinsam mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hatte er eine Waffenruhe angemahnt, die am Sonntag in Kraft trat. Die Türkei steht dabei auf der Seite der international anerkannten Regierung von Fajis al-Sarradsch in Tripolis.

• Iran

Berlin und Moskau sind dafür, dass im Atomkonflikt mit den USA das sogenannte Wiener Abkommen von 2015 weiter umgesetzt wird. Merkel betonte, Deutschland wolle die Vereinbarung mit dem Iran „am Leben erhalten“. Deutschland und Russland hatten den Deal vor rund fünf Jahren mitausgehandelt. Sie werden deshalb alles daran setzen, dass sich die Konfliktparteien USA und Iran irgendwie wieder annähern.

• Syrien

Nach wochenlanger Blockadehaltung Russlands hatte sich der UN-Sicherheitsrat kurz vor Ablauf einer Frist auf die Offenhaltung von Hilfswegen nach Syrien geeinigt. Statt wie bislang über vier können humanitäre Güter aber nur noch über zwei Grenzübergänge ins Land gebracht werden. Obwohl Hilfsorganisationen diesen Kompromiss als unzureichend kritisieren, freut sich Merkel über diesen Konsens. Russland hatte sich auf die zwei Zugänge eingelassen, weil diese von der syrischen Regierung kontrolliert werden. Moskau ist Schutzmacht von Machthaber al-Assad. Andere Übergänge hätten außerhalb dessen Machtzone gelegen.