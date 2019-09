Moskau Eine Woche vor der Kommunalwahl haben in Moskau erneut Tausende Menschen demonstriert. Sie versammelten sich am Samstag trotz eines Verbots, um faire und freie Wahlen einzufordern. Anders als in den Vorwochen hielt sich die Polizei diesmal zurück und ließ die Demonstranten durch das Zentrum der russischen Hauptstadt ziehen. Berichte über Festnahmen gab es nicht. dpa-Reporter sprachen von einer friedlichen und entspannten Atmosphäre.

Zu der als Spaziergang deklarierten Protestaktion rief eine der führenden Oppositionellen, Ljubow Sobol, auf. Sie nahm an dem Marsch teil, umringt von vielen Journalisten. Sie sagte: „Die wichtigste Forderung ist die Freilassung politischer Gefangener.“ Sie ermunterte die Moskauer, Wahlbeobachter bei der Abstimmung am Sonntag (8. September) zu werden. „Haben Sie keine Angst! Wir werden siegen!“

Die Staatsanwaltschaft hatte Sobol zuvor gewarnt, die Proteste seien unzulässig. Im Falle eines Verstoßes werde sie zur Verantwortung gezogen. Es war deshalb mit Festnahmen gerechnet worden. Die kremlkritische Zeitung „Nowaja Gaseta“ spekulierte danach, ob die Polizei ihre Taktik nur mit Blick auf die anstehende Wahl vorübergehend geändert habe, um ein „gutes Bild“ entstehen zu lassen.

Kremlkritiker Alexej Nawalny blieb der Demonstration fern. Auf Twitter begründete er dies mit einer drohenden neuen Festnahme. Er warb stattdessen für ein „kluges Abstimmungsverhalten“ bei der Wahl. „Sie müssen so viele Menschen wie möglich davon überzeugen.“

Die Opposition will mit den Protesten erreichen, dass alle Kandidaten zur Stadtratswahl am 8. September zugelassen werden. Regierungskritiker sind dort wegen angeblicher Formfehler bei ihren Anträgen nicht zugelassen. Dazu gehören neben Sobol auch die prominenten Kremlkritiker Ilja Jaschin und Dmitri Gudkow.

Einflussreiche Oppositionelle saßen zuletzt Arreststrafen ab. Während Nawalny vor gut einer Woche nach einer 30-tägigen Arreststrafe wieder frei kam, wurde Jaschin am vergangenen Mittwoch nach seiner Freilassung direkt am Gefängnis wieder festgenommen. Ein Gericht verurteilte ihn wenig später erneut zu zehn Tagen Arrest.