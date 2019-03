Moskau Ein Offizier, 68 Kilogramm schwer und nur 1,65 Meter groß, sollte der Sowjetunion in der Raumfahrt den großen Triumph bescheren. Juri Gagarin sei fit, humorvoll und gut aussehend, heißt es in einem Militär-Dokument, das wenige Monate vor seinem legendären Flug erstellt wurde: 1961 flog der Kosmonaut als erster Mensch ins All und schrieb damit Geschichte. Ein anderer Flug wurde ihm sieben Jahre später zum Verhängnis. An diesem Samstag wäre Gagarin 85 Jahre alt geworden. Bis heute gilt der Raumfahrer mit seinem Lächeln in Russland als nationale Ikone, die sich auch mehr als 50 Jahre nach ihrem Tod gut vermarkten lässt.

Am 12. April 1961 umrundete der damals 27 Jahre alte Kampfpilot in 108 Minuten einmal die Erde. Moskau bereitete ihm danach einen triumphalen Empfang. Er wurde zum sozialistischen Vorzeigehelden und über die Grenzen der Sowjetunion hinaus als erster Pop-Star des Ostblocks gefeiert. Straßen auch in der DDR wurden nach ihm benannt, und Kremlchef Nikita Chruschtschow empfing ihn.

Denn für die Sowjetunion war der Flug ein Meilenstein. Er wurde als Erfolg des Kommunismus über den Kapitalismus gesehen. Es war nicht der einzige: Die Sowjets schickten mit Hündin Laika 1957 das erste irdische Lebewesen ins All. Kosmonaut Alexej Leonow verließ 1965 als erster Mensch seine Raumkapsel. Und 1971 ging die erste Raumstation „Saljut 1“ in Betrieb. Und doch war es der Amerikaner Neil Armstrong, der am 21. Juli 1969 als erster Mensch den Mond betrat.

Für die sowjetische Propaganda war Gagarin ein Glücksgriff. „Er wirkte sehr freundlich, hatte eine positive Ausstrahlung – nicht unbedingt typisch für Menschen in Russland“, sagt Matthias Uhl vom Deutschen Historischen Institut in Moskau.

Doch in Folgejahren gab es Berichte über Wodka-Exzesse und Frauengeschichten. Am 27. März 1968 stürzte Gagarin beim Test eines Jagdflugzeugs vom Typ MiG-15 UTI bei Moskau ab. Bei einem Staatsbegräbnis wurde seine Urne in der Kremlmauer beigesetzt.

Um die Ursache des Absturzes ranken sich Legenden. Mangelnde Flugerfahrung, schlechtes Wetter und nicht eingehaltene Sicherheitsstandards hätten zum Zusammenstoß mit einem Wetterballon geführt. Lange sei ein Geheimnis darum gemacht worden. Man wollte nicht glauben, dass der erste Mann im All kein Flieger-Ass war.