Moskau Der russische Präsident Wladimir Putin hat in Moskau vor der wachsenden Gefahr eines Atomkriegs gewarnt. Er wurde bei seiner Jahrespressekonferenz danach gefragt, aber wirklich beruhigen konnte seine Antwort den Journalisten nicht. „Wenn, Gott verhüte, so etwas passiert, kann das zur Vernichtung der ganzen Zivilisation führen, wenn nicht des ganzen Planeten“, sagte Putin am Donnerstag.

Mit Lächeln quittierte der Kremlchef die Frage einer US-Zeitung, ob er nach der Weltherrschaft strebe. Das sei ein Klischee, sagte er. Die Nato wolle ihre eigenen Reihen schließen und brauche deshalb die „große Atommacht Russland“ als Feindbild.

Außenpolitische Streitpunkte wie Atomwaffen, Syrien oder die Ukraine beherrschten wieder einmal den fast vierstündigen Marathon von Fragen und Antworten. Dabei hatte der Kreml eigentlich betont, dass Putin diesmal vor allem über die Verhältnisse im Land sprechen wolle. Auf die Frage nach den wichtigsten Ereignissen für ihn dieses Jahr antwortete er: die Präsidentenwahl und die Fußballweltmeisterschaft.