Moskau „Wir haben gesiegt!“ – „Ich gratuliere allen!“ – schrieb der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny am Tag nach den russischen Regionalwahlen. In seinem Blog listete der 43-Jährige auf, wo und wie genau sich sein Aufruf zur Protestwahl auswirkte. Weil Dutzende Oppositionspolitiker wegen angeblicher Formfehler gar nicht erst zugelassen waren zur Wahl, empfahl er eine „smarte Stimmabgabe“. Ziel der in Oppositionskreisen umstrittenen Aktion war es, jeden zu wählen – nur eben niemanden von der Partei Geeintes Russland, der Machtbasis von Präsident Wladimir Putin.

Unerwartete Verluste

Die Regierungspartei konnte zwar am Ende wie immer fast überall im Land ihre Mehrheit behaupten – vor allem bei den wichtigen Gouverneurswahlen setzten sich alle Kremlkandidaten durch. Es gab teils massive Manipulationsvorwürfe. Aber trotzdem musste die Partei mitunter unerwartete Verluste hinnehmen.

Vor allem in Moskau ging Nawalnys Wahlmanöver auf. Der Chef der Kremlpartei in der Hauptstadt, Andrej Metelski, verlor sein Mandat im Stadtrat. Metelski, ein Schwergewicht in der Politik, räumte ein, dass ihm die Enthüllungen Nawalnys geschadet hätten. „Das ist eine bestimme Kampftaktik“, sagte er. Der Anti-Korruptions-Kämpfer Nawalny hatte den Kreml-Freund mit Luxusimmobilien in Österreich in Verbindung gebracht. Metelski kündigte an, Nawalny zu verklagen.

Auch andere Mitglieder von Geeintes Russland sind raus. Die Kreml-Fraktion im Moskauer Stadtrat schrumpfte um 13 Mandate – rund ein Drittel der bisherigen 38. Die Opposition scheiterte zwar damit, die Macht der Kremlpartei zu brechen. Doch immerhin kommen die letztlich von der Opposition unterstützten Kandidaten auf nunmehr 20 Sitze. Das ist fast die Hälfte der 45 Abgeordneten.

„Das gab es noch nie“, teilte der ebenfalls als Kandidat ausgeschlossene Ilja Jaschin mit. Er hatte aus der Haft heraus dafür gekämpft, dass in „seinem Wahlkreis“ nicht die Kandidatin der Kremlpartei gewinnt. Sie verlor.

„Unter den Bedingungen der Repression und des Polizei-Terrors haben die Moskauer gezeigt, dass sie sich damit nicht abfinden“, sagte der ebenfalls ausgeschlossene Politiker Dmitri Gudkow. Sein Fazit nach der Wahl: Russland hat eine Zukunft. Trotzdem sei klar, dass der Kampf weitergehen müsse, sich nichts von selbst ändern und Putin auch nicht einfach abtreten werde. „Wir sind erst am Anfang des Weges“, betonte er.

Kritische Töne

Die Staatsmedien feierten zwar den Sieg von Geeintes Russland als ein Zeichen der Stabilität. Partei- und Regierungschef Dmitri Medwedew betonte, dass die als Machtbasis wichtige Partei ihren Führungsanspruch behauptet habe. Er klang erleichtert. Immerhin war die Nervosität auch im Kreml mit Blick auf Meinungsumfragen groß, dass die Wahl für die Partei auch ganz schlimm hätte ausgehen können.

Kritische Medien brachten andere Töne. Der Ausschluss von Kandidaten und Konkurrenz bei Wahlen seien „noch lange kein Sieg“, schrieb die Boulevardzeitung „Moskowski Komsomolez“. Die Machthaber hätten nichts gelernt von früheren Wahlen, heißt es da. Die Opposition dürfte nun vor allem auch die Parlamentswahlen 2021 in den Blick nehmen.