Russen wiegeln in Skripal-Affäre ab

Moskau Das russische Außenministerium hat den Einsatz eines russischen Kampfstoffes im Fall des vergifteten Ex-Agenten Sergej Skripal in Großbritannien zurückgewiesen. „Jeder respektierte Experte wird Ihnen sagen, dass die Anwendung von Kampfstoffen unvermeidlich zu zahlreichen Opfern am Einsatzort führt“, sagte Wladimir Jermakow, zuständig für Rüstungskontrolle im Außenamt in Moskau. Bei dem Fall in Großbritannien sei dies aber nicht eingetreten. Skripal, der für Großbritannien spioniert hat, und seine Tochter Yulia waren im südenglischen Salisbury vergiftet aufgefunden worden.