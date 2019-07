Sorge um Kritiker Nawalny

Moskau Kremlkritiker Alexej Nawalny ist nach einem angeblichen Allergieschock aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er werde wieder ins Gefängnis gebracht, sagte Nawalnys Ärztin Anastassija Wassiljewa am Montag in Moskau vor Reportern. Sie hatte zuvor eine Vergiftung als Ursache für die Erkrankung nicht ausgeschlossen. Der Oppositionelle hatte zu Protesten aufgerufen, weshalb ihn ein Gericht am vergangenen Mittwoch zu 30 Tagen Haft verurteilt hatte. Sicherheitskräfte in Moskau gehen seit Tagen verstärkt gegen Oppositionelle vor.