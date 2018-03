Moskau /Washington Selten ist der Andrang beim russischen Außenministerium so stark. In einer langen Reihe fuhren europäische Botschafter am Freitag in ihren Limousinen vor und gaben sich die Klinke in die Hand. Auch der deutsche Botschafter Rüdiger von Fritsch wurde einbestellt und nahm Moskaus tagelang erwartete Antwort auf die Ausweisung von vier russischen Diplomaten entgegen. Das Ergebnis: Auch vier Deutsche müssen gehen.

Die Massenausweisung von rund 150 Russen aus mehr als 25 westlichen Staaten war ein beispielloser Akt der Solidarität des Westens mit Großbritannien. Dass der Streit um den dort vergifteten Ex-Agenten Sergej Skripal die USA, EU-Staaten und andere Verbündete gegen Russland vereinen würde, dürfte in Moskau viele überrascht haben. Deswegen hat sich Außenminister Sergej Lawrow Zeit für eine Antwort gelassen. Am härtesten schlägt Russland gegen die USA zurück. 60 Diplomaten weist Moskau aus, ein Konsulat wird geschlossen – dieselbe Strafe hatte Washington zuvor verhängt. Auch bei vielen EU-Staaten setzt Russland auf Parität.

Die Suche nach der richtigen Reaktion wurde für Russland zum Drahtseilakt. Nichts zu tun, hätte nicht in das Bild von Präsident Wladimir Putin als starkem Anführer gepasst. Eine zu heftige Antwort hätte indes leicht eine weitere Eskalation auslösen können. Doch auch wenn Moskau nun den Mittelweg gewählt hat, bleiben die Fronten verhärtet.

Die USA erwecken nicht den Anschein, als würden sie in der Krise auch nur einen Millimeter Boden preisgeben wollen. „Die Liste, die wir erhalten haben, macht deutlich, dass die Russische Föderation nicht an einem Dialog über Themen interessiert ist, die unsere beiden Länder betreffen“, sagte US-Botschafter Jon Huntsman in Russland. Das Außenministerium behielt sich weitere Schritte als erneute Gegenantwort vor – was viele als Ankündigung einer Eskalationsspirale wahrnehmen.

Der Kreml bemüht sich, die aufgeheizte Stimmung zu dämpfen. „Russland hat keinen diplomatischen Krieg angezettelt“, sagt Sprecher Dmitri Peskow. Vielmehr wirft Russland den USA vor, die Ausweisung orchestriert zu haben. „Wir wissen sehr gut, dass auf die EU-Staaten großer Druck ausgeübt wurde“, sagte der russische EU-Botschafter Wladimir Tschischow, „auch von den Amerikanern“.