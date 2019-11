Polizei will Ermittlung zu Kranz einstellen

Mülheim Die Essener Polizei prüft, ob sie den Fall der „Verschissmuss“-Schleife an einem Gedenkkranz der SPD in Mülheim zu den Akten legen kann. Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten hatte sie nicht gefunden. Laut „Bild“ ist ein Übermittlungsfehler die Ursache für die falsche Beschriftung. Eine Mitarbeiterin des Blumengeschäfts habe den von der SPD am Telefon durchgegebenen Text aufgenommen und dabei „Den Opfern von Krieg und Verschissmuss“ anstatt „Faschismus“ geschrieben. Den Text habe sie so an die Schleifendruckerei gefaxt. Dort sei er nicht mehr überprüft worden.